Eén of meerdere kunstvandalen hebben begin deze maand in Berlijnse musea zeker zeventig objecten beschadigd, laat de Duitse politie dinsdag aan Die Zeit en Deutschlandfunk weten.

Het gaat om een van de grootste reeksen vernielingen van kunstobjecten in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, melden de media.

Onder meer Egyptische sarcofagen, beeldhouwwerken en schilderijen uit de negentiende eeuw zijn bespoten met een olieachtige substantie. Het spul heeft vlekken op de objecten achtergelaten.

Onder meer het Pergamonmuseum, Neuen Museum en Alte Nationalgalerie zijn gedupeerd. Volgens Die Zeit zijn andere musea niet over het vandalisme geïnformeerd. Het is niet duidelijk waarom dat niet is gebeurd.

Wie achter de aanvallen zit, is niet duidelijk. Die Zeit meldt dat de samenzweringsideoloog Attila Hildmann in augustus en september op sociale media schreef dat de "troon van satan" zich in het Pergamonmuseum bevindt. Hij noemde het museum het centrum van de "wereldwijde satanistenscene en coronacriminelen".