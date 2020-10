Theaters en concertzalen mogen de komende weken maximaal dertig bezoekers per zaal ontvangen, meldt premier Mark Rutte dinsdag tijdens de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen. Er kunnen geen uitzonderingen meer worden gemaakt. De maatregelen gaan op woensdag 22.00 uur in en worden na twee weken geëvalueerd.

Tijdens de persconferentie van 28 september werd meegedeeld dat de voorzitter van een veiligheidsregio een uitzondering kan maken voor een culturele instelling die zich aan de richtlijnen houdt - denk aan concertzalen, theaters en bioscopen. Dat is nu teruggedraaid.

Vanaf woensdagavond mogen hierdoor overal maximaal dertig bezoekers aanwezig zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de anderhalvemeterregel. Het personeel wordt niet meegerekend. Onveranderd is dat niet meer dan vier personen samen naar een evenement mogen. In de praktijk betekent dit dat een bezoeker met hooguit drie anderen naar een locatie mag komen.

Dinsdag is ook aangekondigd dat horecagelegenheden vanaf 18.00 uur de deuren moeten sluiten. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de bar in een bioscoop of poppodium.

Verbod op evenementen

Per woensdagavond zijn ook evenementen in de buitenlucht verboden. "Dat is heel breed. Van openluchtfestivals en buurtbarbecues tot theaterfestivals en kermissen", aldus Rutte.

Hierbij worden een aantal uitzonderingen gemaakt: "markten voor levensmiddelen, beurzen en congressen, bioscopen en theaters, wedstrijden en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties" vallen niet onder het evenementenverbod, is te lezen op de website van Rijksoverheid.

Het verbod op evenementen is volgens Rutte bedoeld om "het aantal contacten en reisbewegingen te drukken".

Tijdvakken en mondkapjesplicht

Op zogenaamde doorstroomlocaties - bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea - geldt dat bezoekers van tevoren een tijdvak moeten reserveren. Hier geldt dat het maximumaantal bezoekers afhangt van de grootte van de locatie. Ook hier moet de anderhalvemeterregel in acht worden genomen.

Het kabinet heeft dinsdagavond ook een landelijke mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes aangekondigd. Hierdoor zullen mondkapjes in de toekomst niet in alleen scholen, winkels, vliegvelden, cafés en restaurants moeten worden gedragen, maar ook in bijvoorbeeld musea, bibliotheken en diverse andere locaties.

Rutte benadrukte dat er voorafgaand aan de mondkapjesplicht enig "juridisch" werk te verzetten is. Tot die tijd geldt een "dringend mondkapjesadvies", aldus de premier.