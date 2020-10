Het kabinet heeft maandag tijdens de vervroegde persconferentie extra, landelijke maatregelen afgekondigd om de toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Zo mogen bijna nergens meer dan dertig bezoekers binnen zijn. Wat verandert er verder voor de culturele sector?

De extra coronamaatregelen gaan dinsdag om 18.00 uur in en worden drie weken later geëvalueerd.

Volgens de nieuwe maatregelen mogen thuis nog maximaal drie personen worden ontvangen. Ook mogen er niet meer dan vier personen samen naar een evenement.

Daarnaast mogen er in gebouwen maximaal dertig bezoekers aanwezig zijn. Het personeel wordt niet meegerekend. In de praktijk betekent dit dat een bezoeker met hooguit drie anderen naar een locatie binnen mag komen.

Concertzalen, theaters en bioscopen

Hoewel de regel voor gebouwen is dat er maximaal dertig bezoekers aanwezig mogen zijn, kan de voorzitter van een veiligheidsregio een uitzondering maken voor een grote zaal van een culturele instelling die zich aan de richtlijnen houdt. Dit geldt bijvoorbeeld voor concertzalen, theaters en bioscopen.

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zei later in een persconferentie gericht op Amsterdam dat er overleg zal plaatsvinden tussen verschillende regio's over de precieze criteria waar zo'n instelling aan moet voldoen. "Het ligt natuurlijk op de loer dat er iets willekeurigs inkruipt en we zullen moeten proberen om dat niet bijvoorbeeld kunstzinnige of culturele criteria te laten zijn, maar echt gezondheidscriteria."

Ook is maandagavond afgekondigd dat eet- en drinkgelegenheden voortaan vanaf 21.00 uur geen nieuwe gasten meer mogen verwelkomen en om 22.00 uur de deuren moeten sluiten. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de bar in een bioscoop.

Maatregelen voor musea

Voor zogenoemde doorstroomlocaties, plekken waarop het publiek zich door een gebouw beweegt, geldt geen bovengrens van dertig bezoekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan musea. Daar is het maximum afhankelijk van de grootte van de locatie. Wel moeten bezoekers van tevoren een tijdslot reserveren.

De extra maatregelen zijn nodig om een nieuwe lockdown te voorkomen en het reproductiegetal (R) weer onder de 1 te krijgen. Op dit moment staat het getal, waarmee wordt ingeschat hoe snel het virus zich verspreidt, op 1,33.