Corine Spier-Rottschäfer, de eerste Nederlandse vrouw die werd uitgeroepen tot Miss World, is donderdagochtend op 82-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie aan persbureau ANP.

De familie heeft niet bekendgemaakt waaraan Spier is overleden. Wel melden de nabestaanden dat ze niet besmet was met het coronavirus.

Spier werd in 1959 uitgeroepen tot mooiste vrouw ter wereld, nadat ze eerder al werd verkozen tot Miss Holland en Miss Europa. Met de prestigieuze prijs won ze ook 4.000 gulden en een auto met 16.000 kilometer aan benzinebonnen van een benzinestation.

In de tweede helft van de jaren zestig had Spier genoeg van het modellenwerk en richtte ze met Corine's Agency het eerste professionele modellenbureau in de Benelux op. Met het bedrijf verwierf het oud-model internationale bekendheid.

De oprichting van het modellenbureau stuitte aanvankelijk op veel verzet. Ze kreeg zelfs een geldboete, omdat ze de wet op arbeidsbemiddeling zou hebben overtreden. Spier vocht de boete aan tot aan de Hoge Raad en werd in het gelijk gesteld. Het besluit leidde tot de oprichting van uitzendbureaus in Nederland.

In 2002 ging Spier met pensioen. Ze was sinds 1962 getrouwd met Edo Spier, architect en voormalig Tweede Kamerlid voor D66. Samen kregen ze twee kinderen.