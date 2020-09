Er komen geen aanvullende maatregelen voor de cultuursector. Dit is vrijdagavond gebleken tijdens de persconferentie die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hielden over de nieuwe coronamaatregelen.

De nieuwe maatregelen die werden bekendgemaakt voor de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden zijn niet van toepassing op de cultuursector. Het verbod op samenkomsten van meer dan vijftig personen, dat geldt voor zowel de horeca als voor huwelijken en andere feesten, geldt niet voor dans- en theatervoorstellingen.

Ook voor culturele instellingen is er een uitzondering van kracht op de meldplicht voor samenkomsten met meer dan vijftig personen.

Er geldt nog steeds een maximaal aantal van honderd bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen, exclusief personeel. Bij vaste zitplaatsen met reservering en gezondheidscheck vooraf is er in theaters, bioscopen, concertzalen en podia geen maximumaantal publiek, maar moet wel 1,5 meter afstand gehouden kunnen worden.