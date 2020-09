Radio-dj Sander Hoogendoorn is zaterdag positief getest op het coronavirus. Hij presenteert zijn ochtendshow op 3FM al sinds vorige week dinsdag vanuit huis, maakt de dj maandagochtend bekend in zijn uitzending.

"Afgelopen dinsdag begonnen mijn klachten. Sindsdien zit ik hier thuis in zelfisolatie en komen al mijn ochtendshows vanaf mijn ontbijttafel", vertelt de 32-jarige Hoogendoorn.

Hij voelt zich inmiddels weer goed, maar was wel geschrokken van de uitslag. "Waar ik mij direct zorgen over begon te maken, was mijn omgeving. Ik vroeg mijzelf meteen af: heb ik genoeg afstand gehouden van vrienden en collega's? Is dat allemaal wel gegaan zoals het moet?"

De dj denkt dat dit het geval is, vertelt hij. "Als ik dat niet had gedaan, wie weet wie ik dan nog meer had geïnfecteerd met dit virus."

Hoogendoorn is sinds het vertrek van Domien Verschuuren in 2018 iedere maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 10.00 uur 's ochtends op 3FM te beluisteren. Hij presenteert het programma Sanders Vriendenteam.