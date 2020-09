De tweet waarin de familie van Black Panther-acteur Chadwick Boseman (43) zijn overlijden bekendmaakte, heeft in minder dan 24 uur de meeste Twitter-likes ooit gekregen. Om 0.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) had het bericht meer dan 5,7 miljoen likes.

"Meest gelikete tweet ooit. Een eerbetoon dat past bij een koning", schrijft Twitter in een reactie op het platform.

Vrijdagavond (lokale tijd) maakte de familie van Boseman op onder meer zijn officiële Twitter-account bekend dat de acteur is overleden aan de gevolgen van darmkanker. "Het is met onmeetbaar verdriet dat wij bevestigen dat Chadwick Boseman is overleden. Als een echte vechter hield Chadwick te midden van alles vol en was hij onderdeel van veel geliefde films", schrijft zijn familie in de verklaring naast een zwart-witte foto van de acteur.

Behalve door zijn rol als Black Panther in de gelijknamige film uit 2018, was Boseman het meest bekend door zijn rol als Jackie Robinson in de film 42 (2013) en zijn rol als James Brown in de film Get on Up (2014).

Boseman kreeg in 2016 diagnose darmkanker

Boseman kreeg in 2016 de diagnose darmkanker, maar maakte dit niet publiekelijk bekend. Hij speelde in meerdere films terwijl hij al operaties en chemotherapie onderging vanwege de ziekte. De acteur overleed in zijn huis in Los Angeles, in het bijzijn van zijn vrouw en familie.

Het record van de meeste Twitter-likes stond eerder op een tweet van voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama uit 2017, met 4,3 miljoen likes. In de tweet stelt Obama dat niemand met haat in zijn of haar hart wordt geboren.