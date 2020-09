Chadwick Boseman, die de hoofdrol speelde in de megahit Black Panther uit 2018, is vrijdag op 43-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Zijn familie heeft het overlijden van de Amerikaanse acteur bekendgemaakt in een verklaring op zijn Twitter-account.

"Als een echte vechter hield Chadwick te midden van alles vol en was hij onderdeel van veel geliefde films", schrijft zijn familie in de verklaring.

Naast door zijn rol als Black Panther in de gelijknamige film uit 2018, was Boseman het meest bekend door zijn rol als Jackie Robinson in de film 42 (2013) en zijn rol als James Brown in de film Get on Up (2014).

Boseman kreeg de diagnose darmkanker in 2016, maar dit was niet publiekelijk bekend. Hij speelde in meerdere films terwijl hij al operaties en chemotherapie onderging vanwege de ziekte. De acteur overleed in zijn huis in Los Angeles, in het bijzijn van zijn vrouw en familie.

Boseman schreef eerste toneelstuk op school

Boseman werd op 29 november 1976 geboren in de Amerikaanse staat South Carolina. Op de middelbare school wilde hij aanvankelijk architect worden, maar nadat een klasgenootje bij een schietpartij om het leven kwam, schreef Boseman zijn eerste toneelstuk: Crossroads. In 2000 voltooide hij een opleiding tot regisseur aan Howard University.

In de tussentijd volgde Boseman acteerlessen en werd Phylicia Rashad, die de rol van Claire Huxtable inThe Cosby Show speelde, zijn mentor. Tijdens een uitwisselingsproject studeerde Boseman korte tijd aan de British American Drama Academy in Londen. Daar besloot hij dat hij de traditionele theatervormen van Shakespeare en Beckett naar het heden wilde halen.

Boseman speelde veel iconische Afro-Amerikaanse personages

Boseman verhuisde naar het New Yorkse stadsdeel Brooklyn en voegde zich bij de hiphoptheaterscene. "Wat de musical Hamilton nu laat zien, deden wij vijftien jaar geleden al", zei Boseman in een interview in Rolling Stone.

Na kleinere rollen in populaire series als Law & Order, CSI: NY en Cold Case kreeg Boseman zijn eerste echte grote rol in de film 42, over de Afro-Amerikaanse honkballer Jackie Robinson. Robinson was op 15 april 1947 de eerste zwarte honkballer in de tot dat moment gesegregeerde professionele Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.

Het nieuws van Bosemans overlijden werd bekend op de vanwege de coronapandemie van 15 april naar 28 augustus verplaatste Jackie Robinson Day, de dag dat alle honkballers in de Amerikaanse profcompetitie met rugnummer 42 spelen. Dat rugnummer werd ter ere van Robinson teruggetrokken; alleen bij hoge uitzondering mogen andere honkballers met nummer 42 op hun shirt spelen.

42 was de eerste van meerdere biografische films waarin Boseman speelde. De acteur koos bewust voor rollen die aandacht vroegen voor de Afro-Amerikaanse geschiedenis, zoals zanger James Brown en Thurgood Marshall, de eerste zwarte opperrechter van de VS. Hij vertelde in 2018 dat hij DNA-onderzoek had laten doen. Daaruit bleek dat zijn familie afstamde van de Krio uit Sierra Leone.

Black Panther is in veel opzichten een mijlpaal in Hollywood

De acteur maakte in 2016 in de film Captain America: Civil War voor het eerst zijn opwachting in de rol van T'Challa; daarna begon zijn legendarische Black Panther-zegetocht.

De succesvolle Marvel-film geldt als mijlpaal in de filmgeschiedenis. Het was de eerste grote actiefilm met vrijwel alleen maar zwarte acteurs in de hoofdrol en de eerste superheldenfilm die Oscars won. Op sociale media verschenen ten tijde van de release veel films van kinderen van kleur die zich dankzij de zwarte held eindelijk een keer in een superheld konden herkennen.

"Wij als zwarte acteurs weten allemaal hoe het is om onder aan de ladder te beginnen en te horen te krijgen dat er geen plek voor ons is", zei Boseman bij een van de prijsuitreikingen. "En met die gedachte gingen we elke dag naar de set. Dat we wisten dat deze film ons de kans bood om een wereld te tonen die we graag zouden willen zien. Dat is het bevredigendste gevoel dat je als acteur kan ervaren."

Black Panther 2 staat gepland voor 2022. Het is niet duidelijk wat er met de film gebeurt nu de hoofdrolspeler is overleden.