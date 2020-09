Martien Meiland heeft vrijdagavond in het televisieprogramma Jinek bekendgemaakt dat er een biografie over hem wordt gepubliceerd.

"Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Dat weten mensen helemaal niet. Mensen zien mij altijd als heel positief, maar ik heb ook een periode in mijn leven gehad die gewoon helemaal vreselijk was. Dat staat allemaal in dat boek", zei de realityster tijdens de uitzending.

Over welke periode in zijn leven hij spreekt, wil Meiland niet zeggen. Wel zegt hij dat die periode al even achter hem ligt.

Volgens Meiland, die bekend werd door Ik Vertrek, gaat de biografie de diepte in. "Je ziet de serie (Chateau Meiland, red.) en dan denken mensen je te kennen, maar dan denk ik bij mijzelf: die kennen mij helemaal niet".

Meiland heeft het boek niet zelf geschreven, maar werd benaderd door columnist Jan Dijkgraaf die vorig jaar op zijn kasteel in Frankrijk was geweest. In eerste instantie sloeg hij de samenwerking af, omdat hij het toen naar eigen zeggen "toch niet wilde", maar door de coronacrisis had hij meer tijd, waarna hij toch instemde.

De biografie is zaterdag verschenen.