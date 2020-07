Actrice Olivia de Havilland is zondag op 104-jarige leeftijd overleden, meldt Hollywood Reporter. De ster speelde onder meer in Gone With The Wind, won twee Oscars en veranderde de geschiedenis van de filmindustrie met een rechtszaak.

De befaamde actrice uit de 'gouden eeuw van Hollywood' is een natuurlijke dood gestorven in haar huis in Parijs, zegt haar publicist volgens Hollywood Reporter.

De Havilland won de Oscar voor beste actrice voor de films To Each his Own (1946) en The Heiress (1949). Ze was de oudst nog levende actrice met een Oscar op haar naam, aldus ABC News.

Naast haar acteercarrière schreef De Havilland geschiedenis door in 1945 een belangrijke rechtszaak te winnen tegen filmstudio Warner Bros. De actrice vond dat ze na zeven jaar aan haar zevenjarig contract voldaan had. Warner vond destijds dat slechts de daadwerkelijk gewerkte tijd meetelde voor de contractperiode.

De rechter gaf De Havilland gelijk en daarmee werd een nieuw tijdperk voor Hollywood ingeluid, waarbij de macht verschoof van de filmstudio's naar supersterren. In de juridische wereld staat de uitspraak bekend als 'The Havilland Decision'.

De Havilland in 2011 bij de Cesar Film Awards samen met Franse politicus en scenarioschrijver Frédéric Mitterrand (Beeld: Bruno Press).