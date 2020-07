De Britse acteur en regisseur Idris Elba krijgt eind deze maand een speciale BAFTA Award. Hij ontvangt de prestigieuze Britse televisieprijs niet alleen voor zijn acteerwerk, maar ook vanwege het opkomen voor diversiteit en het kansen bieden aan jong talent.

De BAFTA Special Award wordt officieel toegekend aan de 47-jarige Elba tijdens de virtuele uitreiking op vrijdag 31 juli, maakte de organisatie dinsdag bekend.

"Idris is een van de bekendste Britse acteurs en heeft een lange en succesvolle carrière op het scherm en als regisseur, producer en schrijver", staat in een verklaring. "Maar hij is ook een drijvende kracht achter het zorgen voor meer diversiteit. Daarnaast laat hij getalenteerde mensen van alle achtergronden hun potentieel optimaal benutten."

Elba, zoon van Afrikaanse immigranten, won in 2012 een Golden Globe voor zijn rol in de politieserie Luther. De laatste jaren is hij ook actief als producent in zijn productiebedrijf Green Door Pictures.

"Het is altijd een missie van me geweest om kansen te bieden aan opkomende talenten van verschillende achtergronden", reageert Elba. "Die kans heb ik jaren geleden zelf ook gekregen van ruimdenkende mensen tijdens de casting. Het is een enorme eer om deze award te krijgen."