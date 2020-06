Sacha Baron Cohen wordt ervan beschuldigd de man te zijn achter een optreden tijdens een bijeenkomst in Washington, die georganiseerd werd door de extreemrechtse groep Three Percenters. Hierbij zou de Britse komiek aanwezigen hebben aangezet tot het zingen van een lied over de 'Wuhan-griep', meldt TMZ.

Baron Cohen zou betogers naar verluidt hebben overtuigd om mee te zingen met teksten over het infecteren van bekende Amerikaanse figuren met het coronavirus. Hij zou zich hierbij hebben verkleed als bluegrass-zanger. In het lied ging het onder anderen over voormalig president Barack Obama, de Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci en Microsoft-directeur Bill Gates.

Andere doelwitten waren de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), mensen die gezichtsmaskers dragen en 'liberalen'. Op een gegeven moment overtuigde Baron Cohen festivalgangers ervan om te zingen over journalisten en hoe ze in "stukjes moeten worden gehakt zoals de Saoedi's doen" - een verwijzing naar de dood van Jamal Khashoggi, die in 2018 werd vermoord op het Saoedische consulaat in Turkije.

Bij de betoging, die werd aangekondigd als March for Our Rights 3, waren zo'n vijfhonderd mensen aanwezig, meldt The Olympian.

In 2004 haalde Baron Cohen een soortgelijke actie uit, toen overtuigde hij - vermomd als het personage Borat - Amerikanen in een bar in Arizona om de tekst "gooi de jood in de put" te zingen.