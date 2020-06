Het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Pennsylvania gaat een deel van de rechtszaak tegen Bill Cosby opnieuw beoordelen, zo maakt de rechterlijke instantie dinsdag bekend. Cosby werd in 2018 voor drie tot tien jaar cel veroordeeld voor het drogeren en seksueel misbruiken van oud-medewerker Andrea Constand.

Het hooggerechtshof van Pennsylvania gaat allereerst bekijken of het slaapmiddel dat vijf getuigen aanvoerden tegen Cosby als bewijs gebruikt had mogen worden in de rechtszaak.

Ook wordt onderzocht of de acteur wel veroordeeld had mogen worden, omdat hij een niet-vervolgingsovereenkomst zou hebben getekend met de zittende officier van justitie van Montgomery County in een civiele rechtszaak tegen Constand.

"We zijn het hooggerechtshof van Pennsylvania zeer dankbaar dat het ermee heeft ingestemd het beroep van de heer Cosby te herzien", zegt een woordvoerder van Cosby tegen The Hollywood Reporter. "De valse veroordeling van Bill Cosby is zoveel groter dan hij. Het gaat om de vernietiging van alle zwarte mensen en mensen van kleur in Amerika."

Het misbruik van Constand, een voormalig medewerker van Temple University, zou hebben plaatsgevonden in 2004. Cosby heeft dit altijd ontkend. Naast Constand werd de komiek door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Veel van de zaken zijn echter verjaard.

De 82-jarige Cosby verloor in december vorig jaar een hoger beroep, maar diende in januari een bezwaarschrift in bij het hooggerechtshof van Pennsylvania, omdat zijn rechten zouden zijn geschonden vanwege de ophef rond #metoo.