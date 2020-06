De Brusseprijs 2020 is gewonnen door Liever dier dan mens, een onwaarschijnlijk overlevingsverhaal van journalist Pieter van Os. Dat is zaterdagavond bekendgemaakt in het radioprogramma Met Het Oog op Morgen.

Van Os is journalist voor NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer.

Juryvoorzitter Saskia Belleman: "Een journalistiek boek van dit verhalend-literaire niveau zie je zelden. Een uniek boek dat iedere bladzijde blootgeeft hoeveel zorgvuldig onderzoek en grote schrijfkracht erachter schuilgaat."

De jury noemt het boek tevens "grote journalistiek". Liever dier dan mens vertelt het verhaal van de joodse Mala Rivka Kizel die vanuit Warschau door Europa zwerft en aan de nazi's ontsnapt.

"Van Os laat zien wat de waarde is van langer stilstaan bij een zijpad of een detail. Hij weet op deze manier een breed en veelkleurig beeld te schetsen van de zwartste bladzijden van de recente Europese geschiedenis", aldus de jury. "Je leest dit boek in een adem uit."

De Brusseprijs wordt sinds 2006 uitgereikt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. De winnaar krijgt een geldbedrag van 10.000 euro.

Er waren vier andere boeken genomineerd. In totaal werden er dit jaar 197 titels ingestuurd.