Bonnie Pointer, een van de originele zangeressen bij The Pointer Sisters, is maandagochtend op 69-jarige leeftijd overleden. Dat laat haar zus Anita maandagavond weten aan TMZ.

"Met veel verdriet laat ik de fans van The Pointer Sisters weten dat mijn zus, Bonnie, vanochtend is overleden", aldus Anita Pointer. "Onze familie is er kapot van, en namens mijzelf en mijn familieleden vraag ik om jullie gebeden in deze tijd."

Het is niet bekend wat de doodsoorzaak is van de awardwinnende zangeres.

Bonnie Pointer was een van de originele zangeressen bij de zanggroep The Pointer Sisters. De groep startte als een kwartet met de zussen Ruth, Bonnie, Anita en June, maar ging verder als trio toen Bonnie Pointer in 1978 een carrière als soloartiest begon.

Het wereldberoemde trio scoorde in de jaren zeventig en tachtig met hits als Jump (For My Love) en I'm So Excited. Van de originele groep is alleen Ruth Pointer nog actief. De jongste zus, June Pointer, overleed in 2006 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.