Lil' Kleine en Marco Borsato keren niet terug als coach in The voice of Holland, bevestigt RTL zaterdagavond aan NU.nl na berichtgeving van RTL Boulevard.

Vrijdagavond was de finale van The voice Kids te zien, waarbij Ali B, Ilse DeLange en Sanne Hans bekendmaakten dat zij ook volgend jaar coaches zijn in het programma.

Marco Borsato was dit seizoen het vierde jurylid bij de kindervariant van het zangprogramma The voice of Holland, maar door een burn-out was zijn deelname aan de nieuwe editie vrijdag nog onzeker.

Zaterdag lijkt de knoop dan toch te zijn doorgehakt door Borsato, die niet terugkeert. Daarnaast is bekendgemaakt dat Lil' Kleine niet meer te zien is als coach bij de volwassen variant van de talentenjacht.

Verschillende andere coaches liggen nog wel vast als coach bij het programma. Anouk, Waylon en Ali B. blijven aan The voice of Holland verbonden. Bij The voice Senior nemen Angela Groothuizen, Isle Delange en Frans Bauer het als coaches tegen elkaar op.