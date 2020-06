Najib Amhali zegt dat het publiek bij zijn voorstellingen grotendeels wit is omdat Marokkaanse of Surinaamse Nederlanders pas laat besluiten tot een bezoek. De cabaretier zegt in gesprek met de Volkskrant dat witte Nederlanders wel tijdig een kaartje reserveren.

"Mijn zalen zijn voor 80 procent wit, dat heeft te maken met reserveren", aldus Amhali. "Hollanders doen dat, Marokkanen of Surinamers bedenken een week van tevoren dat ze willen gaan. Ja, dan is het uitverkocht."

Volgens Amhali is het publiek bij zijn voorstellingen divers. "Van hoog- tot laagopgeleid en van PVV'ers tot hoofddoekdragende moslima's."

De 49-jarige Amhali was bezig met de tournee van zijn voorstelling Waar was ik? toen de coronacrisis roet in het eten gooide. De voorstellingen in Maastricht, Deventer en Roosendaal waren uitverkocht, voor de in maart geplande optredens in Den Bosch, Tiel en Den Haag waren nog kaarten beschikbaar.