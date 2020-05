De Bulgaarse architect en kunstenaar Christo Vladimirov Javacheff, ook wel bekend als Christo, is zondag op 84-jarige leeftijd overleden in zijn woning in New York City. Dat wordt op zijn website vermeld. Christo stond vooral bekend door zijn inpakkunst.

Christo is aan natuurlijke omstandigheden overleden. Hij werd op 12 juni 1935 geboren in de Bulgaarse stad Gabrovo. Hij verhuisde later naar Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland.

Op 23-jarige leeftijd verhuisde hij naar Parijs, waar Christo zijn vrouw, Jeanne-Claude Denat de Guillebon, leerde kennen. Later zijn zij in New York City gaan wonen. Het kunstenaarskoppel werkte samen totdat Denat de Guillebon overleed in 2009.

Gedurende zijn leven werd Christo vooral bekend doordat hij gebouwen inpakte. Zo werd de Pont Neuf-brug in Parijs ingepakt in doeken en ook de Rijksdag in Berlijn verdween achter stof.

Al sinds 1962 wilde het kunstenaarsechtpaar de Arc de Triomphe in Parijs inpakken. Na het overleden van zijn vrouw zette Christo dit plan door en ook na zijn eigen overlijden zal dit alsnog gebeuren. Van 19 september tot 4 oktober 2020 moet het Franse monument verdwijnen achter stof.

Christo in 2015, voor een model van de ingepakte Rijksdag. (Foto: Pro Shots/Imago)