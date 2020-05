Clint Eastwood heeft zondag de respectabele leeftijd van negentig jaar bereikt. De Amerikaan debuteerde in 1955 als acteur en is ook nu nog niet toe aan zijn pensioen. Zijn imposante carrière in vogelvlucht aan de hand van de mooiste foto's.

Clint Eastwood brak door in de zogenoemde spaghettiwestern. De in Italiaanse studio's geproduceerde films waren in de jaren zestig en begin jaren zeventig enorm populair bij het grote publiek. (Foto: Getty Images).

Na de tv-serie Rawhide volgen westerns als For a Few Dollars More en The Good, the Bad and the Ugly. Kenmerkend voor Clint Eastwood zijn in die tijd zijn stoïcijnse blik en de sigaar in zijn mondhoek. Zoals een regisseur ooit zei: "Ik kon hem twee verschillende houdingen laten aannemen: één met hoed en één zonder." (Foto: Getty Images)

Begin jaren zeventig maakte Clint Eastwood de metamorfose door van cowboy naar politieman. In de filmreeks Dirty Harry zette hij de jacht in op de Zodiac Killer. (Foto: Getty Images)

Clint Eastwood werkte meerdere keren samen met regisseur Don Siegel, zoals in het gevangenisdrama Escape from Alcatraz. Toeristen willen ook tegenwoordig nog graag weten waar zich nu die cel bevond waaruit de beroemde acteur ontsnapte. (Foto: Getty Images)

Vanaf de jaren tachtig neemt Clint Eastwood steeds vaker de regie voor zijn rekening van de films waarin hij (meestal) zelf speelt. Met name in Unforgiven (1992), waarin hij terugkeert naar zijn cowboyroots, ging hem dat uitstekend af. Resultaat: een Oscar voor beste film en beste regie. (Foto: Getty Images)

Ook in 2004 is daar de 'dubbel' met een Oscar voor beste film en beste regie, dankzij de dramafilm Million Dollar Baby. Clint Eastwood speelt daarin de houder van een boksschool in een kansarme buurt. (Foto: BrunoPress)

Hoewel de jaren gaan tellen, is Clint Eastwood nog altijd niet van plan de filmwereld vaarwel te zeggen. Vorig jaar regisseerde hij de thriller The 15:17 to Paris, gebaseerd op de verijdelde aanslag in de Thalys in 2015. De Amerikaanse passagiers die toen een drama wisten te voorkomen, werden door Eastwood gecast om zichzelf te spelen in de film. (Foto: BrunoPress)