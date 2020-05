Striptekenaar Eric Schreurs is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend met zijn stripboeken over Joop Klepzeiker.

Schreurs stierf aan de gevolgen van hartfalen, meldt de NOS.

Van de stripboeken met antiheld Joop Klepzeiker en zijn onafscheidelijke hond Harrie in de hoofdrol werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht. De boeken stonden bekend om de grove humor en de vele seksuele toespelingen.

Begin jaren tachtig begon Schreurs de strips te tekenen voor de Nieuwe Revue, het eerste album volgde in 1984. In totaal verschenen er negentien albums. De laatste daarvan kwam uit in 2003. Ook werd er een aantal speciale uitgaven uitgebracht.

Van Schreurs verschenen ook andere, minder bekende, strips als Geharrebar en Dick van Bil. In 2002 werd hij bekroond met de stripschapprijs voor zijn hele oeuvre.