De in opspraak geraakte advocaat Khalid Kasem was in beeld om bij de publieke omroep een talkshow te presenteren. Wegens berichten dat hij zich mogelijk schuldig zou hebben gemaakt aan het lekken van informatie richting crimineel Ridouan T. trekt hij zich echter terug als kandidaat.

Kasem maakte een goede indruk bij gesprekken die werden gevoerd met kandidaten om het tijdslot van de eerder dit jaar afgezwaaide Matthijs van Nieuwkerk over te nemen.

"BNNVARA is sinds het stoppen van DWDD bezig met de ontwikkeling van een nieuw programma voor de vooravond op NPO1", zegt een woordvoerder van BNNVARA tegen NU.nl.

"We hebben daarvoor met meerdere presentatoren tests opgenomen, waaronder met Khalid Kasem. We waren enthousiast en zijn verder in gesprek gegaan."

'Hij wil nu de handen vrij hebben'

De berichtgeving van vrijdag dat het Openbaar Ministerie de 42-jarige advocaat zou verdenken van het lekken van informatie richting de beruchte crimineel T., die eind vorig jaar in Dubai werd opgepakt, maakt een abrupt eind aan de plannen.

"Hij wil zijn handen vrij hebben om zich hier tegen te verweren", zegt de woordvoerder. "Verdere gesprekken met deze kandidaat als presentator voor de vooravond zijn daarom niet meer aan de orde."

Kasem ontkent met klem dat hij zich aan strafbare feiten schuldig gemaakt zou hebben. Hij zegt niets met de zaak te maken te hebben en wijst erop dat zijn reputatie "onherstelbaar beschadigd" kan worden.

Bij een van de laatste afleveringen van De Wereld Draait Door van Van Nieuwkerk was Kasem overigens te gast. Die uitzending draaide volledig om Abdelhak Nouri, wiens familie hij bijstaat. De jonge Ajax-speler liep in 2017 blijvende hersenschade op wegens hartfalen tijdens een trainingskamp in Oostenrijk.