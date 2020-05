Organisatoren van concerten, sportwedstrijden en andere massa-evenementen hebben donderdag een alliantie gesmeed om evenementen straks coronaproof te kunnen organiseren.

Onder meer de organisaties achter het Eurovisie Songfestival, de Formule 1-race op Zandvoort, de Eredivisie, Lowlands en Ahoy hebben zich aangesloten bij de Alliantie van de Evenementenbouwers.

"We willen heel graag met één mond met de overheid kunnen spreken over wat er straks wél kan", aldus Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy. Volgens Jansen staan in het coronatijdperk alle organisatoren voor dezelfde vraagstukken.

De partijen gaan komende maand met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid in gesprek over de richtlijnen voor massa-evenementen.

Evenementen met meer dan honderd bezoekers zijn tot zeker 1 september verboden door het kabinet. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) liet begin mei in een brief aan de Tweede Kamer weten dat massa-evenementen pas weer kunnen plaatsvinden als er een vaccin tegen COVID-19 beschikbaar is.

