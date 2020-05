Acteur en presentator Tom Waes, onder meer bekend door zijn programma Reizen Waes, denkt niet dat hij nog snel verre trips zal maken. Dat vertelt hij vrijdag in een interview met De Telegraaf.

"Ik vind het helemaal niet erg om in België te blijven", vertelt Waes. "Het geeft rust, stemt tot nadenken. Ik zie mezelf niet snel terug in een vol vliegtuig stappen. Dit is het moment om te bedenken hoe het verder moet met Reizen Waes."

In het nieuwe seizoen van zijn programma, dat vanaf zondag om 19.45 uur op België 1 te zien is, brengt Waes een bezoek aan Japan. Opnames voor andere verre trips zijn inmiddels afgezegd en vervangen voor een reeks binnen Vlaanderen.

"Ik krijg soms commentaar dat ik een reisprogramma maak, wat dat betekent voor de ecologische voetafdruk", vertelt Waes. "En het massatoerisme, ik weet niet goed of we dat nog moeten willen."

Naast zijn reisprogramma is Waes ook bekend als acteur. Zo speelt hij een van de hoofdrollen als agent in de Netflix-serie Undercover.