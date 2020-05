De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag besloten de inhoudelijke behandeling van de zedenzaak tegen Keith Bakker uit te stellen om extra onderzoek naar zijn persoonlijkheid te kunnen doen. De verplichte opname in het Pieter Baan Centrum (PBC) gebeurt op het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Het was de bedoeling dat de officier van justitie woensdag de strafeis tegen Bakker zou uitspreken. De verslavingsdeskundige wordt verdacht van seksueel misbruik van een destijds minderjarig meisje en het ondanks een beroepsverbod behandelen van vijf personen.

De officier zei eerder op woensdag echter niet tot een strafeis te kunnen komen omdat het wat haar betreft niet duidelijk is of het vermeende handelen van Bakker voortkomt uit een psychische stoornis.

Het handelen van Bakker is wat het OM betreft namelijk een "blauwdruk" van zijn vorige veroordeling. In 2012 werd hij veroordeeld voor seksueel misbruik van vier minderjarige meisjes en drie vrouwen. Al die slachtoffers werden door hem behandeld.

"Ook toen ging hij zonder behandeling de deur uit", verduidelijkt de officier, die vermoedt dat de kans op herhaling groot is en hintte op een tbs-eis. Maar volgens het OM zijn de deskundigenrapporten die er nu liggen niet compleet en moeten er nadere rapportages worden opgemaakt.

Rechtbank voelt zich onvoldoende ingelicht

De rechtbank noemt het verzoek van het OM - zo laat nog - hoogst ongelukkig, maar erkent wel dat de rapportages incompleet zijn. "En voelt zich onvoldoende ingelicht over de persoon van de verdachte", aldus de rechtbank. "En als, met de nadruk op als, meneer wordt veroordeeld, moeten we kunnen inschatten hoe groot de kans op herhaling is."

De advocaat van Bakker, Patrick van der Meij, vindt het onbegrijpelijk dat de rechtbank zich zo laat gijzelen door het OM. Bakker zelf reageerde woest op het besluit. Zijn opname in het PBC, waar een wachtlijst van zeker drie maanden geldt, zorgt voor een flinke vertraging in deze zaak.