Koning Willem-Alexander heeft maandag in een gesprek met verschillende festivalorganisaties zijn waardering uitgesproken voor festivals in Nederland. Online sprak hij met directeuren van Oerol, De Parade, Wonderfeel, Holland Festival en Mojo Concerts over het niet doorgaan van fysieke festivals vanwege de coronacrisis.

Oerol meldt in een persbericht dat het gesprek ging over de "onmisbaarheid in het Nederlandse cultuurlandschap van festivals, die de noodzakelijke verbinding tussen mensen verzorgen en inspiratie aan makers en publiek bieden".

Koning Willem-Alexander sprak zijn zorgen uit over alle mensen die nu zonder werk zitten, en hoopt dat samenkomsten spoedig weer mogelijk zijn.

"Hij ervaart het als positief dat festivals nu nieuwe wegen bewandelen en dat nieuwe vormen worden onderzocht die in de toekomst zeker ook bruikbaar zijn", aldus Oerol.

Wonderfeel liet in een persbericht weten dat de koning en de festivals het erover eens waren dat "de huidige culturele woestijn" niet het nieuwe normaal mag worden. "De festivals zijn dankbaar voor deze koninklijke betrokkenheid."

Wachten op een vaccin

De hele festivalzomer is afgelast wegens de coronamaatregelen van het kabinet, en het ziet ernaar uit dat die tendens voorlopig nog voortzet. In een brief aan de kamer schreef minister Hugo de Jonge van Gezondheidszorg: "Voor massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel."