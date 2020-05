Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar alsnog in Rotterdam georganiseerd. Dat is zaterdagavond bekendgemaakt tijdens de tv-show Eurovision: Europe Shine A Light.

De finale van het liedjesfestival zou zaterdagavond in de stad hebben moeten plaatsvinden, maar die werd geschrapt vanwege het coronavirus. De European Broadcast Union (EBU) wilde daarom voor het einde van de maand weten of Nederland in 2021 alsnog gastland wilde zijn voor het songfestival.

Rotterdam had eind april al laten weten volgend jaar weer gaststad te willen zijn voor het songfestival.

Jeangu Macrooy gaat ook bij de editie in 2021 Nederland vertegenwoordigen. Hij zal dan niet zijn inzending van dit jaar, Glow, ten gehore brengen. De organisatie van het songfestival maakte eind maart via Twitter bekend dat de liedjes waarmee alle artiesten aan het uitgestelde Eurovisie Songfestival zouden meedoen, zijn uitgesloten voor deelname in 2021.

Het is echter nog niet bekend wanneer het Eurovisie Songfestival volgend jaar precies plaats gaat vinden, en wat voor vorm het songfestival door het coronavirus gaat krijgen. Naar verwachting maakt de organisatie daar de komende tijd meer over bekend.