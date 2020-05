Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar alsnog in Rotterdam georganiseerd. Dat maakten de omroepen NPO, AVROTROS en NOS net bekend tijdens de tv-show Eurovision: Europe Shine A Light.

Vanavond zou de finale in de stad hebben moeten plaatsvinden, maar die werd geschrapt vanwege het coronavirus. De European Broadcast Union (EBU) wilde daarom voor het einde van de maand weten of Nederland in 2021 alsnog gastland wilde zijn voor het liedjesfestijn.

Rotterdam had al eerder aangegeven volgend jaar gaststad te willen zijn voor het songfestival.