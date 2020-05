Jörgen Raymann wanhoopte even toen zijn agenda als stand-up comedian en zanger door de coronacrisis overhoop werd gehaald. De 53-jarige Almeerder probeert nu nieuwe dingen uit als radiopresentator en bedrijfsadviseur.

Raymann zou dit jaar met Simone Kleinsma een hoofdrol vertolken in de Broadway-musical 'Hello Dolly!'. Door de coronacrisis is de tournee voorlopig op de lange baan geschoven.

"Een tijd geleden ging het zakelijk slecht met me. Ik werd door de NPO van de buis gehaald, opdrachtgevers vielen weg en ons mediabedrijf kwam in zwaar weer. Het ergste is als je de controle verliest. Dat had ik toen, en dat hebben we nu met deze crisis ook", zegt hij zaterdag in een interview met Trouw.

"Ik deed er drie jaar over om weer een beetje boven jan te komen, ik zat vol wrok en boosheid. Toen ik dat losliet, klom ik langzaam uit het dal, en toen kwam dit virus. Het voelde even alsof ik terug bij af was. Ik probeer nu nieuwe dingen uit. Ik herontdek mezelf, ga in gesprek met anderen en die adviseer ik ook."

Raymann brengt sinds komende week de podcast 'Wij in de toekomst' uit op radiostation BNR, waarin hij met experts praat over hoe we nu anders naar werk gaan kijken. Daarnaast adviseert hij bedrijven met online kwartiersessies.

