Broadwaymusical Frozen keert niet terug in de New Yorkse theaters na de sluiting door het coronavirus. Dat hebben de producers van de musical donderdag bekendgemaakt. Het is de eerste Broadwaymusical die door het coronavirus geen mogelijkheid ziet om terug te keren, schrijft The Hollywood Reporter.

"Toen de weg van Frozen naar Broadway begon in de zomer van 2013, konden we ons twee dingen niet voorstellen: dat we snel vijf wereldwijde producties zouden hebben, en dat een wereldwijde pandemie de economie zodanig zou beïnvloeden dat het opvoeren van drie Disney shows op Broadway onhoudbaar zou worden", aldus topman Thomas Schumacher in een reactie.

De laatste voorstelling van de musical werd op 11 maart opgevoerd. Bezoekers die al een ticket hadden gekocht voor een geplande show, krijgen hun geld terug.

Eerder werd bekend dat twee toneelstukken, een nieuwe productie van Who's Afraid of Virginia Woolf en een nieuwe Britse comedy Hangmen, die voor de coronacrisis in premiere gingen, niet terug zouden keren zodra Broadway weer opende.

Broadway sloot op 12 maart de deuren door het coronavirus. De 41 New Yorkse theaters blijven in ieder geval tot 6 september gesloten.