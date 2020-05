Radiozender FunX stopt met het uitzenden van het programma Ramadan Late Night. Daartoe is besloten nadat meerdere medewerkers doodsbedreigingen hadden ontvangen.

FunX lanceerde vorig jaar het concept Ramadan Late Night, om in de vorm van een radioprogramma, maar ook op sociale media en in de vorm van een podcast, mensen hun verhaal te laten doen. Dit jaar werd die formule herhaald.

"Dit heeft onverwacht heftige reacties opgeroepen", schrijft FunX maandag in een verklaring op de website. "Muziek en ramadan gaan volgens sommigen niet samen en daarom zou het programma van naam moeten veranderen."

"Diverse medewerkers van FunX en hun omgeving zijn met de dood bedreigd en aangezien hun veiligheid voorop staat, hebben we extra beveiliging in moeten huren. Een voor ons onacceptabel gevolg van het initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen."

FunX zag daarom geen andere mogelijkheid dan de show te schrappen, maar zegt het onderwerp op de zender niet uit de weg te gaan. "Ons doel is nu meer dan ooit om mensen in deze tijd samen te brengen met inspirerende verhalen."

Vorige week deed FunX-dj Morad El Ouakili, ook wel bekend als Moradzo, al aangifte van bedreiging. Er werd onder meer gedreigd hem "te doorzeven met kogels" omdat hij tijdens de ramadan in zijn radioshow muziek had gedraaid.