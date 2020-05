Heath Ledger is wereldwijd geprezen om zijn vertolking van de Joker in The Dark Knight. Toch is hij maar een van de vele redenen om deze film te kijken. Zondagavond wordt de moderne klassieker op televisie uitgezonden.

Net als in het eerste deel van de Batman-trilogie, Batman Begins, strijdt de superheld in The Dark Knight nog altijd tegen de criminelen in het fictieve Gotham City. Dit keer wordt hij geholpen door commissaris Gordon en de nieuwe openbaar aanklager Harvey Dent. Wanneer het trio te maken krijgt met de onvoorspelbare Joker, die alleen maar chaos wil creëren, lijkt Batman de strijd tegen de onderwereld te verliezen.

The Dark Knight is een van de weinige superheldenfilms die omarmd is door critici en enkele belangrijke prijzen heeft gewonnen. Ledger won na zijn overlijden in 2008 een Oscar en een Golden Globe voor zijn legendarische rol als de Joker. Daarnaast nam Oscar-winnaar Christian Bale een People's Choice Award mee naar huis voor zijn rol als Bruce Wayne/Batman.

The Dark Knight is zondag om 20.00 uur te zien op Veronica.