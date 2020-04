Meer dan vierhonderd vooraanstaande Britse artiesten en organisaties hebben maandag een brief ondertekend waarin de Britse regering wordt opgeroepen fondsen vrij te maken voor de culturele sector. Zonder financiële steun valt die volgens hen om door de gevolgen van de coronacrisis.

In de brief, die afkomstig is van de Creative Industries Federation (CIF), wordt gewaarschuwd dat de overheid "snel moet handelen om ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië niet verandert in een cultureel droogland".

Volgens onderzoek van het CIF heeft meer dan de helft van alle Britse creatieve organisaties en professionals momenteel geen inkomstenbron. Uit onderzoek van het CIF is bovendien gebleken dat slechts één op de zeven creatieve organisaties genoeg reserves heeft om het einde van april zonder problemen te halen. De helft daarvan redt het tot na juni.

Caroline Norbury, directeur van het CIF, zegt in de brief: "Creatieve organisaties en professionals hebben geld nodig, en snel ook. Hoewel overheidsondersteunende maatregelen voor bedrijven en zelfstandigen welkom zijn, weten we dat er nog steeds duizenden creatieve organisaties en freelancers zijn die niet kunnen rekenen op financiële steun en die zo niet door deze crisis heen kunnen komen."

Onder meer Nick Cave, PJ Harvey, Johnny Marr, Rufus Wainwright en Stephen Fry hebben hun naam verbonden aan de brief. Ook uitgeverijen, theaters, poppodia en musea hebben de brief ondertekend.