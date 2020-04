De jubileumeditie van Heroes Dutch Comic Con, het jaarlijkse evenement in de Jaarbeurs in Utrecht, wordt verplaatst naar het weekend van 21 en 22 november. Dat meldt de organisatie woensdag in een persbericht.

De tiende editie van Heroes Dutch Comic Con werd eerder al verplaatst naar 4 en 5 juli. Omdat vergunningsplichtige evenementen vanwege de coronacrisis nu tot 1 september verboden zijn, kan het evenement niet op die data georganiseerd worden.

Volgens de organisatie worden ruim 40.000 bezoekers verwacht. De organisatoren hadden gehoopt dat het evenement toch in juli kon plaatsvonden. "Helaas zijn wij genoodzaakt om de tiende editie van Heroes Dutch Comic Con opnieuw te verplaatsen," aldus de organisatie.

Voor het evenement komen jaarlijks vele fans van strips, fantasy en games naar de Utrechtse Jaarbeurs. Afgelopen jaar trok Heroes Dutch Comic Con zo'n 35.000 bezoekers.

