De NOS heeft de aangepaste programmering voor Koningsdag 2020 bekendgemaakt. Zo wordt er bijvoorbeeld in de avond een programma uitgezonden waarin wordt onderzocht hoe Nederland Koningsdag viert in tijden van corona. Dat meldt de nieuwszender in een persbericht.

In een ochtenduitzending van anderhalf uur zullen deze Koningsdag hoogtepunten te zien zijn van eerdere edities van Koningsdag. Zo toont de NOS onder meer beelden van Koningsdag in De Rijp (2014) en Koningsdag in Amersfoort (2019). Deze uitzending duurt van 10.10 tot 11.40 uur.

Vanaf 14.50 uur wordt het programma Het huis van De Koning (2017) herhaald. Dit is een programma dat werd uitgezonden toen Koning Willem-Alexander vijftig jaar werd.

In de avonduitzending van 19.10 tot 19.50 uur deelt presentator Winfried Baijens zijn bevindingen na een tocht door alle provincies van Nederland. Hij gaat onderzoeken hoe Nederlanders Koningsdag deze keer vanuit huis vieren. Hij begint in Groningen en eindigt in Maastricht. De avonduitzending wordt vanuit de studio gepresenteerd door Amber Brantsen.