Een op de drie boekhandels in Nederland dreigt failliet te gaan als gevolg van de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus, zegt directeur Anne Schroën van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) woensdag tegen de Volkskrant.

Volgens Schroën staan vooral de boekhandels in de grote steden op omvallen met omzetdalingen van 80 tot 90 procent. Deze winkels verkopen verder geen andere producten aan de toonbank, zoals staatsloten en kleurboeken.

Schroën baseert haar uitspraken op een peiling onder de 1.100 boekwinkels die aangesloten zijn bij de brancheorganisatie. Bij de boekhandels in de dorpen en kleinere steden bleef de omzet tot vrijdag stabiel. Maar ook daar is nu een daling zichtbaar.

"De huur loopt intussen bij de meeste zaken gewoon door, bijna de helft van de boekverkopers heeft nog geen afspraken kunnen maken met hun verhuurders", aldus Schroën in het dagblad.

"Boekhandels hebben meer personeel in dienst dan andere retailers, wat te maken heeft met de adviesfunctie van de boekhandelaar. Intussen mogen de klanten die nog wél komen een boek niet oppakken of erdoorheen bladeren, terwijl dat erg belangrijk is."

KBb bezig met oprichting van noodfonds

Boekhandels kunnen net als andere ondernemingen een beroep doen op de noodsteun van het kabinet, maar door de ontlezing en de lage winstmarge op boeken hebben boekhandels doorgaans een kleine buffer.

De KBb is bezig met de oprichting van een noodfonds voor boekhandels, maar doet ook een beroep op uitgevers en distributeur Centraal Boekhuis (CB) om de branche te ondersteunen. "CB heeft de krediettermijnen met dertig dagen verlengd, dus winkels mogen het uitstaande bedrag over een lange termijn terugbetalen; maar we hebben meer lucht nodig", stelt Schroën.

