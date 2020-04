De 3JS brengen hun nieuwe album De Aard Van Het Beest later uit dan gepland. De nieuwe nummers zijn op 15 mei verkrijgbaar, maakt het management van de band woensdag bekend.

"De band heeft uiteindelijk meer tijd genomen om het album nog verder te perfectioneren", schrijft Volendam Music BV in een persbericht. Aanvankelijk zou de band het nieuwe album tijdens een gelijknamige theatertour eerder dit jaar uitgeven, maar vanwege de coronacrisis werd die afgelast.

In aanloop naar de release op 15 mei laten de 3JS via YouTube al enkele nieuwe nummers horen. Donderdag om 20.00 uur worden De Dagen en De Brug gespeeld. Een uur later zijn de singles te beluisteren via streamingdiensten als Spotfiy.

De Aard Van Het Beest is het twaalfde studioalbum van de 3JS en de eerste met Robin Küller als gitarist, die de in juni 2019 vertrokken Jan de Witte opvolgt. Volgens zanger Jan Dulles is het de meeste positieve plaat die de bandgroep sinds de oprichting in 2002 heeft gemaakt.