John Prine is dinsdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo melden verschillende media. De folkzanger, bij wie de coronabesmetting eind maart werd vastgesteld, zou op 25 augustus een optreden geven in Paradiso in Amsterdam.

De in 1946 in Maywood geboren Amerikaan begon zijn carrière in de jaren zestig en bracht in 1971 zijn eerste album uit met de naam John Prine. Het nummer Angel from Montgomery van die plaat kreeg grotere bekendheid toen singer-songwriter Bonnie Raitt het in 1974 opnieuw opnam.

Prines album The Missing Years uit 1991 won een Grammy voor beste folkalbum. Onder anderen Bruce Springsteen, Tom Petty en Raitt, die Angel from Montgomery uitvoerde tijdens de Grammy Award-show in januari, zijn op dat album gastzangers.

In 1998 werd bij Prine keelkanker vastgesteld. De folkzanger herstelde daarvan in het daaropvolgende jaar en won vervolgens in 2005 een tweede Grammy, voor zijn album Fair & Square.

