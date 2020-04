Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink is maandag op 64-jarige leeftijd overleden. De journalist was al langere tijd ernstig ziek en overleed aan de gevolgen van darmkanker.

Korterink zat meer dan 45 jaar in het vak en was onder meer werkzaam voor Panorama en Nieuwe Revu. Daarnaast schreef Hij tal van misdaadboeken waaronder een over Heineken-ontvoerder Cor van Hout, Cor: Het levensverhaal van een ras-Amsterdammer en beroepscrimineel.

Ook hield Korterink de website misdaadjournalist.nl bij met het laatste nieuws op het gebied van misdaad. Daarop valt te lezen dat Korterink in het bijzijn van zijn familie is overleden.

In maart van dit jaar liet hij op zijn website weten dat hij sinds augustus 2018 ziek was en dat hij hier niet meer van zou herstellen.

Korterink liet in datzelfde bericht weten dat het de bedoeling is dat zijn website zal blijven bestaan en wordt voortgezet door zijn dochter en anderen.