Op woensdag 8 april verschijnt er een speciale editie van Hart in Aktie, waarin Wendy van Dijk door Nederland rijdt om hulp te bieden. "We kunnen onmogelijk stilzitten terwijl hulp op zoveel vlakken op dit moment hard nodig is", laat de presentatrice weten in een persbericht.

In de speciale uitzending ondersteunt Van Dijk verschillende initiatieven die Nederlanders zelf op poten hebben gezet. Daarnaast gaat ze in op hulpvragen van verschillende mensen.

"Ik hoop dat we met Hart in Aktie een kleine bijdrage kunnen leveren en aandacht kunnen geven aan de mooie en hartverwarmende acties die worden opgezet in ons land", vertelt Van Dijk.

In augustus vorig jaar werd bekend dat Van Dijk zou terugkeren als presentatrice van het programma dat ze ook van 2000 tot 2006 al presenteerde. Hart in Aktie is vanaf 8 april iedere woensdagavond om 21.30 uur te zien op SBS6.