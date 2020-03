Het Amerikaanse mediafestival South by Southwest (SXSW) in de Texaanse stad Austin in maart is afgelast op last van de lokale autoriteiten, meldt de organisatie vrijdag. In verband met het COVID-19-virus vindt Austin het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan.

De organisatie zegt de keuze ontzettend te betreuren, maar het besluit wel te respecteren. Woensdag lieten lokale autoriteiten nog weten dat er "geen bewijs was dat het afgelasten van SXSW en andere evenementen veiliger is voor de samenleving", maar zij kwamen vrijdag dus terug op deze uitspraak.

SXSW hoopt het evenement te kunnen verplaatsen en hoopt dat bedrijven die deelnemen aan het evenement zouden kunnen meewerken aan een 'online ervaring'. Hoe dit eruit moet gaan zien is nog niet bekend.

South by Southwest is een jaarlijkse conferentie en festival, waar grote bedrijven, start-ups en kunstenaars samenkomen. Grote bedrijven tonen er hun projecten, maar er treden ook artiesten op en er worden films vertoond.