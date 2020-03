Het lied Beter in Bed, dat Arjen Lubach voor zijn theatertournee schreef over Thierry Baudet, maakt dit jaar kans op de Annie M.G. Schmidtprijs. Dat werd maandag bekendgemaakt in het Radio 5-programma Volgspot.

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt elk jaar uitgereikt aan het indrukwekkendste cabaretlied van het jaar.

Beter in Bed werd door fans en critici ontvangen als een van de hoogtepunten van Lubachs voorstelling Lubach Live! en gaat over hoe Lubach een onvergetelijke nacht beleeft met een ex-minnares van de Forum voor Democratie-voorman.

Niet alleen tijdens de theatershow was het nummer een hit, ook op streamingdiensten als YouTube en Spotify werd het goed beluisterd: opgeteld is het nummer daar meer dan drie miljoen keer gedraaid.

Alex Klaasen, Brigitte Kaandorp en Mike Boddé dingen ook mee

Naast Lubach zijn ook cabaretiers Alex Klaasen en Brigitte Kaandorp, Mike Boddé, Kiki Schippers en Yvonne van den Eerenbeemt genomineerd voor de prestigieuze prijs.

Het is voor Klaasen, die dit jaar is genomineerd met het nummer Gewoon opnieuw uit de voorstelling Showponies II, niet zijn eerste nominatie: ook vorig jaar was hij in de running, met Waarom mensen zingen. Kaandorps nummer Het is gebeurd leverde haar dit jaar de nominatie op. In 2010 won ze de prijs al eens met Lente.



De Annie M.G. Schmidtprijs wordt sinds 1991 uitgereikt en is een van de belangrijkste Nederlandse cabaretawards.