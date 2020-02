De 64-jarige muzikant en acteur Bob Fosko is vrijdag in Amsterdam overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft zijn familie zaterdag bekend gemaakt, meldt AT5.

Bij de zanger werd in het begin van 2019 slokdarmkanker ontdekt. De kanker was later ook uitgezaaid naar zijn hoofd.

De familie van Fosko schrijft: "Deze creatieve duizendpoot is op eigen kracht gegaan en was tot de laatste noot positief." Fosko zou nog een keer optreden in Paradiso in Amsterdam. Deze show zou plaatsvinden op 11 maart.

Fosko was onder meer bekend van het nummer Gabbertje, dat hij maakte met de groep Hakkûhbar. Fosko werkte in de jaren tachtig en negentig ook als acteur en speelde onder meer in de komische televisieserie Jiskefet.

Fosko, die eigenlijk Geert Timmers heet, was tevens in de jaren negentig de leadzanger van de band De Raggende Manne. De band werd bekend door nummers als Poep In Je Hoofd. De band ging in 1999 uit elkaar.