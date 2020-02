Dit jaar komt Lucasfilm met een nieuwe Star Wars-saga, genaamd The High Republic. Het wordt een serie van nieuwe (strip)boeken die zal gaan over de tweehonderd jaar die zich in het Star Wars-universum afspeelden voor de Skywalker Saga, de verhaallijn van de populaire films. Eerder werd al naar het project gerefereerd met de naam Project Luminous.

Er worden diverse verhalen uitgebracht, voor zowel kinderen als volwassenen. Dit gebeurt onder meer in de vorm van een roman, een Marvel-stripboekserie en een aantal jeugdboeken. De verhalen zijn met elkaar verworven, maar zullen niet overlappen met gefilmde projecten of series die momenteel in productie zijn.

De grootste inspiratiebron voor The High Republic was een citaat van het personage Obi-Wan Kenobi in de film A New Hope: "Voor meer dan duizend generaties waren de Jedi's bewakers van vrede en gerechtigdheid in de Oude Republiek", zei hij toen. Diverse auteurs hebben zich met dit citaat en de vraag wat Jedi beangstigt beziggehouden in dit nieuwe project.

Dat is dan ook waar The High Republic volgens Michael Siglain, creatief-directeur van Lucasfilm, over gaat: een hoopvolle, optimistische tijd, waarin de Jedi en de Galactische Republiek op hun hoogtepunt verkeren. "We zien de Jedi zoals we ze altijd al hebben willen zien, als bewakers van vrede en gerechtigdheid. Maar natuurlijk komt het kwaad wel weer hun kant op."

Het eerste verhaal, Light of the Jedi, is geschreven door Charles Soule en verschijnt op 25 augustus 2020. 8 september volgt Justina Irelands A Test of Courage en op 13 oktober komt Claudia Grays Into the Dark uit.