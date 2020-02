De Amerikaanse rockband Metallica moet dit jaar twee optredens schrappen, omdat frontman James Hetfield dan terugkomsessies heeft in de afkickkliniek waar hij onlangs is behandeld. Het gaat om optredens op de Amerikaanse festivals Sonic Temple in mei en Louder Than Life in september.

In een verklaring op de website van de band laat Hetfield weten dat het hem pijn doet dat de band, onder meer bekend van de hit Nothing Else Matters, niet kan optreden op de festivals.

"Die weekenden zijn cruciaal voor mijn voortdurende inspanningen om weer gezond te worden en te blijven. Ik heb tijdens het toeren mijn gezondheid geen prioriteit gegeven, maar inmiddels weet ik dat mijn mentale gezondheid het allerbelangrijkst is."

"Voor de meeste mensen is dat waarschijnlijk ontzettend logisch", vervolgt hij, "maar ik heb mijn bandgenoten en het team eromheen nooit willen teleurstellen en daardoor heb ik mijzelf weggecijferd." De zanger kampt al langer met verslavingsproblematiek, maar zegt dat het goed gaat met zijn behandeling.

Hetfield wil aan alle fans zijn oprechte excuses aanbieden. De zanger laat weten dat de band met de festivalorganisatoren bespreekt of mensen met een ticket hun geld kunnen terugkrijgen.

Afgelopen september maakte Metallica bekend dat de tournee door Australië en Nieuw-Zeeland moest worden uitgesteld vanwege Hetfields behandeling.

Op 15 april hervat Metallica de tournee in Chili.