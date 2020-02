Films & Series Jandino Asporaat opent in 2020 echt FC Kip-restaurant in Rotterdam Slideshow Infographic Video Komiek Jandino Asporaat is bezig met het inrichten van een FC Kip-restaurant, gebaseerd op het restaurant uit de door hem bedachte Bon Bini Holland-filmreeks en zijn televisieprogramma De Dino Show. Het restaurant komt in Rotterdam en zal in april opengaan, onthult de hoofdrolspeler uit beide Bon Bini Holland-films in gesprek met Shownieuws.