Tijdschriftenuitgever New Skool Media stopt met het aanbieden van magazines via Blendle. De titels Fiets, KIJK en Roots zijn vanaf deze week niet meer te lezen via de digitale nieuwskiosk.

Vanwege de overgang naar Blendle Premium trekt New Skool Media (NSM) zich terug uit de digitale nieuwskiosk. NSM trok eerder om deze reden ook Elsevier Weekblad terug uit Blendle.

Volgens CEO Erwin van Luit past betalen per artikel beter bij de uitgeverij. "Waarom zouden lezers een abonnement bij ons nemen als ze bij Blendle ook nog toegang krijgen tot andere tijdschriften?" aldus Van Luit. NSM is inmiddels op zoek naar een andere manier om de tijdschriftartikelen online beschikbaar te maken.

Op Blendle was het tot voorheen mogelijk om per artikel te betalen. Inmiddels is de losse verkoop gestopt en kunnen gebruikers alleen nog gebruik maken van Blendle Premium. Voor een vast bedrag van tien euro per maand krijg je toegang tot geselecteerde krantenberichten en tijdschriften.