Dit jaar zijn Billie Eilish, Lewis Capaldi en rapper Dave de grote winnaars van de Brit Awards, de belangrijkste Britse muziekprijzen. Het was dit jaar de veertigste keer dat de prijzen werden uitgereikt.

Eilish won de prijs voor 'internationale vrouwelijke soloartiest'. Capaldi ging met twee prijzen naar huis, die voor 'lied van het jaar', voor zijn nummer Someone you loved, en die voor 'beste nieuwe artiest'. Het album Psychodrama van rapper Dave werd bekroond met de prijs voor 'beste album van het jaar'.

Naast dat de artiesten in de prijzen vielen, traden ze ook alle drie op tijdens de uitreiking. Capaldi speelde het nummer, waarvoor hij de prijs won. Dat deed hij na de openingstoespraak van cabaretier, en de presentator van het evenement, Jack Whitehall. Whitehall stond in zijn toespraak stil bij presentatrice Caroline Flack, die op zaterdag overleed.

Eilish zong No time to die, de titelsong van de nieuwe James Bond-film, wat ze onlangs uitbracht.

243 Video Billie Eilish - No Time To Die

Dave maakte een nogal politiek geladen statement tijdens het evenement, door de Britse premier Boris Jonson een "echte racist" te noemen.

De winnaars van alle categorieën

Mannelijke soloartiest

Stormzy



Vrouwelijke soloartiest

Mabel



Beste groep

Foals



Lied van het jaar

Lewis Capaldi – Someone you love



Album van het jaar

Dave - Psychodrama



Nieuwe artiest

Lewis Capaldi



Internationale vrouwelijke soloartiest

Billie Eilish



Internationale mannelijke soloartiest

Tyler, the Creator