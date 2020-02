Lisa Ostermann is de winnaar van de 42e editie van het Leids Cabaret Festival, meldt het Leidsch Dagblad zondag. De cabaretière en zangeres werd zowel door de jury als door het publiek tot winnaar uitgeroepen. Ook won ze de Studentenjuryprijs.

Ostermann nam het in de finale op tegen De Vriendendienst (bestaande uit gitarist Peer Thielen en cabaretier Yuri Disseldorp) en tegen cabaretier Thjum Arts.

De jury roemde Ostermanns vermogen om het publiek op het verkeerde been te zetten: "Wat conventioneel lijkt in deze voorstelling blijkt telkens weer een opstapje naar een verrassend moment, een onverwachte wending of humor uit een vreemde hoek."

Ostermann studeerde in 2017 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Ook bezocht ze het Conservatorium Haarlem. Samen met acteur Jordy Vogelenzang maakt ze sketches voor Het Klokhuis.

Veel winnaars van het Leids Cabaret Festival kregen een succesvolle carrière als cabaretier. Enkele bekende winnaar zijn Najib Amhali, Erik van Muiswinkel, Sanne Wallis de Vries, Micha Wertheim en Katinka Polderman.