De 54e editie van de Super Bowl ging deze nacht tussen de Kansas City Chiefs en de San Francisco 49ers. Veel mensen kijken daarnaast uit naar de zogeheten halftime show, waarbij grote popsterren het enorme publiek trakteren op een miniconcert. Dit jaar deelden Jennifer Lopez en Shakira het podium.

Als eerste betrad Shakira het podium. De 43-jarige zangeres bespeelde een elektrische gitaar voor het nummer 'She Wolf', en zong ook klassieke nummers van haar als 'Hips don't Lie'. (Foto: Getty Images)

In het verleden klonk er nog wel eens felle kritiek op de optredende artiesten. Eerste reacties op sociale media blijken voor nu vooral lovend te zijn. Verwacht wordt dat honderd miljoen mensen naar het gigantisch populaire sportevenement kijken. (Foto: Getty Images)

De Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny verzorgde een gastoptreden bij het nummer 'I Like it like that'. (Foto: Getty Images)

Ook Jennifer Lopez maakte een indrukwekkende entree in het Hard Rock Stadium in Miami. (Foto: Getty Images)

De New Yorkse (50) zong haar bekendste nummers als 'Get On the Floor,' en 'Waiting for Tonight'. Haar 11-jarige dochter Emme Muñiz zong mee.

Voor zowel Lopez als Shakira was het de eerste keer dat ze de halftime show mocht verzorgen.