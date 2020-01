Linda de Mol gaat opnieuw samenwerken met regisseur Will Koopman, met wie ze eerder onder meer Gooische Vrouwen maakte. Ditmaal gaat het om een remake van de in 2016 verschenen Italiaanse comedy Perfetti sconosciuti, vertelt De Mol vrijdag aan het AD.

Het verhaal van die film draait om vrienden die elkaar uitdagen tijdens een diner alle smartphones op tafel te leggen. Iedere oproep of tekstbericht moet openlijk gedeeld worden om te bewijzen dat de vrienden geen geheimen voor elkaar hebben. Een idee dat gaandeweg steeds meer uit de hand loopt.

Perfetti sconosciuti kreeg de afgelopen jaren remakes in verschillende landen, waaronder Duitsland en Frankrijk. Het scenario van de Nederlandse versie komt van Frank Houtappels, die eerder betrokken was bij onder meer de serie Gooische Vrouwen en de film April, May en June.

De namen van de andere castleden zijn nog niet bekendgemaakt. De opnames van de nog titelloze film moeten komend voorjaar beginnen.

Koopman en De Mol werken sinds het verschijnen van de televisieserie Gooische Vrouwen, die tussen 2005 en 2009 te zien was, regelmatig samen. De twee op de serie gebaseerde bioscoopfilms zijn hun grootste successen. Gooische Vrouwen 2 werd met ruim twee miljoen bezoekers een van de best bezochte Nederlandse films ooit.